Im Gedenken an einen Mann, der in Auschwitz ermordet wurde : Preise für Kinder nach Malwettbewerb

Im Gedenken an einen Mann, der in Auschwitz ermordet wurde

Blickweiler/Biesingen Grundschüler befassten sich ausgiebig mit Leben und Sterben von Maximilian Kolbe.

Pater Maximilian Kolbe wurde vor exakt 80 Jahren im Konzentrationslager (KZ) Auschwitz getötet. Die Solidarität des Mannes mit seiner grenzenlosen Wertschätzung jeder Person wurde besonders im KZ Auschwitz sichtbar, das 80. Jubiläum seines Martyriums wird in der Todeszelle des Lagers, in der Kolbe starb, vor Augen geführt.

Die Blieskasteler Patres, Pfarrer Hieronim Jopek und Pater Kaplan Mateusz Klosowski, regten an, sich mit den dritten Klassen der Grundschulen in der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi während des Religionsunterrichts mit dem Leben von Maximilian Kolbe ausführlich zu befassen und mit der Beteiligung der Kinder an einem europaweit laufenden Malwettbewerb zu beenden. „Der heilige Maximilian war einfach zu jedem gut, nicht nur zu den Mitgefangenen, sondern auch zu den Soldaten, die dieses Todeslager in Auschwitz geleitet haben und zu den Mitarbeitenden“, erfuhren die Grundschüler. „Die Lagerrealität war geprägt von Hunger. Die kleinen Portionen der dünnen Suppe haben keinem gereicht. Trotzdem teilte Maximilian auch das, wovon er selbst zu wenig hatte und fand immer wieder die Kraft, andere zu trösten“, berichtete Kaplan Mateusz. „In seinen Ohren erklangen bestimmt immer die Worte des leidenden Jesu von Nazareth: Was Ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt Ihr mir getan“.

Auch die kleinen Taten des Heldenmuts hätten Maximilian Kolbe auf den entscheidenden Moment seines Lebens vorbereitet, als dieser sein Leben für einen Familienvater hingab. Maximilian wurde daher als Märtyrer der Liebe heilig gesprochen. Der Malwettbewerb nahm seinen Anfang in einer Schule im polnischen Harmeze bei Ausschwitz, aus dem kleinen Wettbewerb wurde ein international großer in vielen Grundschulen Europas. In der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi überreichte Kaplan Mateusz an Emilia Müller aus der Grundschule Blickweiler/Breitfurt für ihr Bild ebenso einen Nardini-Sonderpreis und ein kleines Geschenk wie in der Grundschule Biesingen an Marlon Gros, beide neun Jahre jung.