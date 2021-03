Flammen drohten überzugreifen : Feuer in Oberbexbach: Polizei sucht nach Brandstifter

In Oberbexbach brannte ein Haus, verletzt wurde niemand. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bexbach Großeinsatz für die Feuerwehr, die Polizei und weitere Rettungskräfte. Ein unbewohntes Zweifamilienhaus stand am vergangenen Montag, 29. März, in der Oberen Hochstraße in Oberbexbach in Flammen.

Da das Haus zum Brandzeitpunkt nicht bewohnt war, wurde dabei aber niemand verletzt. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Zwar habe die Feuerwehr verhindern können, dass der Brand auf das Nachbaranwesen übergriff. Doch das Zweifamilienhaus selbst wurde durch den Brand erheblich beschädigt, informiert die Polizei. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf 75 000 Euro.

Das Brandgeschehen habe sich am Morgen zwischen 5 Uhr und 6.50 Uhr ereignet, hieß es dazu weiter. Vor Ort im Einsatz waren, um zu helfen und zu löschen, Beamte der Polizeiinspektion Homburg, die Freiwillige Feuerwehr Bexbach sowie ein Rettungswagen.

Für die Dauer der Löscharbeiten habe man die Obere Hochstraße für den Fahrzeugverkehr sperren müssen.

Die weiteren Nachforschungen übernahmen dann Beamte des Dezernats für Brandermittlungen. Nun habe sich gezeigt: Es gebe Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sei. Daher wenden sich die Ermittler nun an die Bevölkerung und suchen nach Zeugen.