Neue Corona-Verordnung im Saarland : Nicht alle Museen werden öffnen

Das Bergbaumuseum in Bexbach auf dem Gelände des Blumengartens wird am 16. März wieder öffnen. Foto: Jennifer Klein

Jägersburg/Bexbach Museum in Gustavsburg weiter geschlossen, Bergbaumuseum ab 16. März offen.

So bleibt das Burg- und Schlossmuseum in der Gustavsburg in Jägersburg weiterhin geschlossen. Der Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein Jägersburg weist als Träger der Einrichtung darauf hin, dass die räumlichen Gegebenheiten im ersten Obergeschoss der Burg nicht geeignet seien, die Corona-bedingten Abstandsregeln in den Fluren und den relativ kleinen Räumen einzuhalten. Der Verein erinnert zudem an seine Fürsorgepflicht den Vereinsmitgliedern gegenüber, die ehrenamtlich die Museumsaufsicht übernehmen: Sie seien alle der „Risikogruppe“ zuzuordnen, die besonders vor einer Ansteckungsgefahr geschützt werden müsse.