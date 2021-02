Corona-Pandemie im Saarpfalz-Kreis : Weitere zwei Personen an Covid-19 gestorben

Weitere zwei Personen an Covid-19 gestorben

Homburg Im Saarpfalz-Kreis sind am Mittwoch zwei weitere Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Zum Vortag haben sich zehn weitere Personen mit dem Virus infiziert.

Seit Ausbruch der Pandemie sind somit 3145 Infektionen im Kreis bekannt, 2929 sind inzwischen genesen. Insgesamt werden derzeit 29 Menschen stationär behandelt. Die meisten Neuinfektionen wurden am Mittwoch mit fünf in Homburg registiert. Jeweils eine Person hat sich in Bexbach, Blieskastel, Gersheim, Kirkel und Mandelbachtal angesteckt. Nur St. Ingbert meldet keinen neuen Fall. Die Inzidenzzahl liegt im Saarpfalz-Kreis aktuell bei 67,0.