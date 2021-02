Die Polizei fragt in die Runde: : Wem gehört diese Grablaterne?

Foto: Polizei

Lautzkirchen In den vergangenen Monaten wurden von einem Grab auf dem Friedhof in Lautzkirchen mehrfach Blumen und anderer Schmuck entwendet. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe wurden am Dienstag (9.

Februar) auf dem Grab zwei nicht zuzuordnende Grablaternen sichergestellt. Sie wurden offensichtlich von einem anderen Grab entwendet und anschließend auf dem Grab in Lautzkirchen abgestellt.