43. Filmfestival : Ophüls-Festival eröffnet: „Wir sind überglücklich, wieder in den Kinos zu sein“

Saarbrücken So war der Beginn des 43. Filmfestivals Max Ophüls Preis – Eröffnungsfilm war der bildgewaltige „Everything will change“. Das Festival läuft bis zum 26. Januar.

Da wusste man wieder, was man vermisst hatte: eine Ophüls-Eröffnung im Kino. 2020 war die wegen Corona und mangels Kinovorstellungen ausgefallen, am Sonntagabend aber klappte es – pandemiegemäß mit 2Gplus, Maske bis zum Platz, halbierter Plätzezahl und auch Abstand auf der Bühne.

Eröffnet wurde im Saal 1 des Cinestar und von dort gestreamt in die anderen acht Kinos des Festivals in Saarbrücken, St. Ingbert, Bous, Homburg und Saarlouis. Die charmante Moderatorin Susanne Braun, vor sechs Jahren als Regie-Assistentin mit einem mittellangen Film beim Festival dabei, begrüßte die Festivalleiterin Svenja Böttger und den Künstlerischen Leiter Oliver Baumgarten. „Nervös, nervös“ sei sie, sagte Böttger, aber auch „überglücklich“, dass man wieder in die Kinos könne. „Auf die Leinwand wollen wir und müssen wir.“ Und so abgedroschen es auch klänge, ergänzte Baumgarten, „es sind eben die Begegnungen, die das Festival ausmachen“. Gemeinsam dankten die beiden dem „Hammer-Team“ des Festivals, dem die Pandemie-Unwägbarkeiten beim Organisieren, Planen und Umplanen einiges abverlangt hätten.