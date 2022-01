43. Filmfestival Max Ophüls Preis : Das sind die Kinos des Festivals

Saarbrücken Neun Kinos sind beteiligt – Ophüls-Rekord. Die Wettbewerbe laufen in Saarbrücken im Cinestar, im Filmhaus, in der Camera Zwo, im Kino Achteinhalb und im Passage-Kino; außerdem in den Thalia Lichtspielen in Bous, im Eden Cinehouse in Homburg, in der Kinowerkstatt St. Ingbert und im Capitol Movieworld in Saarlouis.https://kinoim.saarland