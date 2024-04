Ausgewählte Projekte Diese vier „kulturellen Leuchttürme“ fördert das Wirtschaftsministerium jetzt mit einer Millionen Euro

Die Völklinger Hütte bekommt dem Ministerium zufolge 270.000 Euro für die Ausstellung „X-Ray - Der Röntgenblick in Kunst, Wissenschaft, Film, Mode und Architektur“. In der Schau gehe es um das Phänomen der Röntgenstrahlen und den kulturellen sowie künstlerischen Aspekten des Röntgenblicks. Die Ausstellung solle von August 2025 bis September 2026 zu sehen sein. Bereits in der ersten Förderrunde der „kulturellen Leuchttürme“ hatte das Weltkulturerbe eine Unterstützung bekommen - damals für die zurzeit laufende Ausstellung zum deutschen Film.