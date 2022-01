Neue Ausstellung ab 22. Januar : „The World of Music Video“ – Segen oder Gefahr für die Völklinger Hütte?

Foto: Iris Maria Maurer

Meinung Völklingen Die neue Ausstellung „The World of Music Video“ in der Völklinger Hütte ist radikal anders als das, was man dort in der Vergangenheit unter dem vorherigen Generaldirektor Meinrad Maria Grewenig zu sehen bekam. Manche Besucher könnten schockiert sein. Es gibt aber viele Gründe, warum man ins Weltkulturerbe unter der Leitung von Ralf Beil gehen muss.