Reiten : Fliegende Galoppwechsel zum Jubiläum

Überherrn Mit einem Dressur-Festival feiert der Akademische Reitclub sein 50-jähriges Bestehen.

Am Freitag und Samstag wird jeweils um 16 Uhr eine S***-Dressur auf höchstem Niveau ausgetragen. Das Finale dieser S***-Tour wird am Sonntag ab 15 Uhr entschieden. Lektionen wie Piaffe, Passage und fliegende Galoppwechsel von Sprung zu Sprung werden in diesen Prüfungen dargeboten. Ebenfalls sehenswert wird die Qualifikation zur Dressur-Pferde-Trophy am Samstag um 11.45 Uhr sein. Hier werden Nachwuchspferde im Alter von vier bis sechs Jahren antreten – und teilweise erstmals Wettkampfluft schnuppern.