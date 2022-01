Rebellische Punkerinnen: „The World of Music Video“-Schau wird durch Konzerte begleitet : Pussy Riot und Peaches treten in der Völklinger Hütte auf

Völklingen Die Ausstellung „The World of Music Video“ bietet ein bemerkenswertes Rahmenprogramm. Die ersten Auftritte stehen fest.

Am 22. Januar geht die große „The World of Music Video“-Schau in der Völklinger Gebläsehalle an den Start, die 89 Musik-Clips präsentiert. Tanzen ist ausdrücklich erlaubt, auch beim Museumsbesuch vor den Leinwänden. Außerdem sind als Rahmenprogramm Konzert-Events vorgesehen. Zwei Termine stehen bereits fest. Am 28. Mai kommt die russische Frauen-Band „Pussy Riot“ nach Völklingen, am 22. Juni hat Generaldirektor Ralf Beil die Sängerin und (Theater-)Performerin Peaches eingeladen. Sowohl „Pussy Riot“ wie auch „Peaches“ sind bekannte Namen, sie stehen für Frauenpower, Rebellion, Underground.