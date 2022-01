Tanzfestival Saar startet am 11. März : Choreografentausch und eine neue, alte „Carmen“

Roland Petits „Carmen“, uraufgeführt 1949, gehört zum Welt-Tanzrepertoire. Hier eine Aufführung des kalifornischen „Ballet San Jose“ aus dem Jahr 2011. Beim Tanzfestival Saar wird Petits Werk zu sehen sein. Foto: Photo by Robert Shomler

Saarbrücken Alle zwei Jahre lädt das Staatstheater zum Tanzfestival Saar. Auch in diesem Jahr soll es stattfinden – Corona zum Trotz. Vom 11. bis 19. März. Auf dem Programm: vor allem Zeitgenössisches, aber auch ein Welthit von 1949, den das Düsseldorfer Ballett am Rhein in Saarbrücken zeigt.

Wer hätte 2020 gedacht, dass Corona uns zwei Jahre später immer noch umtreibt. Damals schrammte das Festival gerade so an den ersten Lockdown-Maßnahmen vorbei und keiner konnte so richtig glauben, dass man sich jahrelang gar nicht oder nur mit Maske und Abstand im Theater würde begegnen können. Nun erwischt das Tanzfestival womöglich den Höhepunkt der Omikron-Welle, wenn es am 11. März mit „4 Mal 4“ startet. „Wir planen mit der Unsicherheit“, sagt Ballettdirektor Stijn Celis. Gemeinsam mit Compagnie-Manager Klaus Kieser hat er wieder ein vielversprechendes Programm mit interessanten Gast-Compagnien und -Choreografen entwickelt. Und sich nicht entmutigen lassen von der Pandemie.

Der Abend „4 Mal 4“ wird das Festival eröffnen: Vier Städte, vier Tanzensembles, vier Choreografen – für „4 Mal 4“ schließt sich das Saarländische Staatsballett mit dem Ballett des Theaters Trier, dem Dance Theatre Heidelberg und dem Ballett in Bielefeld zusammen, um gemeinsam ein abendfüllendes Stück zu schaffen. Den verbindenden musikalischen Rahmen setzt der Jahreszeiten-Zyklus von Vivaldi aus dem Jahr 1725.

Die vier Choreografen Stijn Celis (Saarbrücken), Roberto Scafati (Trier), Iván Pérez (Heidelberg) und Simone Sandroni (Bielefeld) setzen ihren jeweiligen Beitrag nicht etwa mit ihren eigenen Tänzern, sondern mit drei bis fünf Tänzern und Tänzerinnen eines anderen Hauses um. Celis zum Beispiel vertanzt mit der Heidelberger Compagnie Vivaldis „Winter“. In Saarbrücken wiederum arbeitet der Trierer Choreograf Roberto Scafati.

Schon 2020 sei die Idee dieses „Choreografen-Austauschprogramms“ entstanden. „Jeder kreiert ein eigenständiges Stück zur Musik von Vivaldi. Zwischen den Stücken gibt es keine Bezüge“, erklärt Compagnie-Manager Kieser. Vivaldis berühmte Musik hält alles zusammen. Sie erklingt mal in der klassischen Version, aber auch in modernen Bearbeitungen mit elektronischen Elementen. Man darf also gespannt sein. Logistisch sei das Ganze nicht nur wegen der Pandemie-Einschränkungen und eines strengen Test-Regimes eine große Herausforderung. Denn in Saarbrücken werden die Teile erst kurz vor der Premiere zusammengefügt. Und alle hoffen, dass Omikron dem Projekt keinen Strich durch die Rechnung macht.

Düsseldorfer Ballett zu Gast in Saarbrücken

Ein mutmaßlicher Höhepunkt des Festivals liegt dieses Mal am Schluss: Am 19. März gastiert das Düsseldorfer Ballett am Rhein unter der Leitung des international renommierten Choreografen Demis Volpi mit einer historischen Aufführung des Balletts „Carmen“ von Roland Petit in Saarbrücken. Uraufgeführt wurde es 1949. „Es gehört zum Welt-Tanzrepertoire und wird immer wieder gezeigt“, erklärt Tanz-Experte Klaus Kieser. Er verspricht eine mitreißende, kurzweilige Performance, denn Roland Petit – neben Maurice Béjart ein Großer des französischen Balletts – habe damals Elemente des Varieté und des Vaudeville in seine Version von „Carmen“ integriert und damit einen Welthit gelandet.

Der zweiteilige Abend mit den Düsseldorfern steht unter der kuriosen Überschrift „I am a problem“ – und bezieht sich wohl auf die beiden Protagonisten der Tanzstücke, um deren problematische Persönlichkeitsstrukturen sich alles dreht: Einmal ist es die egozentrische, selbstbewusste „Carmen“, im zweiten Teil dann der überhebliche, gewalttätige Macho „Baal“ nach dem gleichnamigen Theaterstück von Bertholt Brecht.

An Schulklassen hat man auch gedacht: In der Landesakademie für Musisch-kulturelle Bildung in Ottweiler wird es ein Mitmach-Stück geben. Es trägt den bezeichnenden Namen „Boys don’t dance“ und will versuchen, gerade auch Jungs mit Hiphop auf die Tanzfläche zu locken. In den kommenden Tagen gibt das Staatstheater das gesamte Programm des Tanzfestivals bekannt. Karten für den zweiteiligen Abend „I am a problem“ und die Eröffnung mit „4 Mal 4“ sind ab sofort zu bekommen.