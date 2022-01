Saarbrücken : So funktionieren bei Ophüls Tickets und Technik

So funktionieren bei Ophüls Tickets und Technik

Saarbrücken Für das Festival gibt es in diesem Jahr drei Ticket-Optionen: Online-Tickets für den Kinobesuch (2G-Plus); sie gelten für die Kinovorstellung im jeweiligen Festivalkino.

Physische Kinotickets gibt es an den Vorverkaufsstellen und in den jeweiligen Kinos – dort aber nur kurzfristig an der Abendkasse vor der jeweiligen Kinovorstellung, nicht im Vorverkauf. Das Festival empfiehlt den kontaktlosen Online-Kauf.