Ordnungsamt : Verstöße spülen viel Geld in die Kasse

In der Kreisstraße in Landsweiler-Reden werden öfter Tempolimit-Überschreitungen festgestellt. Foto: Heike Jungmann

Schiffweiler Das Ordnungsamt der Gemeinde Schiffweiler legt seine Jahresbilanz vor. Feuerwehrstatistik gehört auch dazu.

Wer glaubt, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Schiffweiler nur Knöllchen an Falschparker verteilen, der irrt gewaltig. Zwar ist die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ein wesentlicher Bestandteil ihrer Tätigkeit, aber es gibt noch weitaus mehr für die Ordnungshüter der Gemeinde zu tun. Eine detaillierte Auflistung des Aufgabenbereichs enthielt der Jahresbericht für 2019, den Ordnungsamtsleiter Hans-Joachim Beyer in der vergangenen Woche dem Gemeinderat Schiffweiler vorgelegt hat.

Demnach wurden im vergangenen Jahr innerhalb der Gemeinde Schiffweiler 3420 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr erfasst. 2598 und damit der weitaus größte Teil entfiel auf Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr. Das waren all jene Verkehrsteilnehmer, die mit ihren Fahrzeugen in Park- oder Halteverboten standen, ihre Auto verkehrswidrig auf Bürgersteigen parkten oder unberechtigt Behindertenparkplätze in Anspruch nahmen. Bei den 826 Ordnungswidrigkeiten, die im fließenden Verkehr erfasst wurden, handelte es sich ausschließlich um Tempoüberschreitungen, „denn Ampelkontrollen führen wir keine durch“, erklärt der Leiter des Ordnungsamtes. Im Jahresverlauf wurden für Straßenverkehrsvergehen Verwarngelder in einer Größenordnung von 64 975 Euro verhängt, von denen 53 660 Euro an die Gemeinde bezahlt wurden. Die Differenz ergibt sich daraus, dass 148 Verfahren eingestellt und 325 an andere Behörden zur Bearbeitung abgegeben wurden.