Bergbautradition erhalten Sonntags geht’s zum Hauer-Treffen

Es geht ganz schön hoch her im ehemaligen Fahnensaal der Grube Reden. Immer wieder ertönt ein fröhliches „Dich hab ich ja ewig nicht mehr gesehen“ in die Runde. Der Geräuschpegel steigt mit den Neuankommenden weiter, die Gäste, die bereits an den Tischen Platz genommen haben, haben sich viel zu erzählen. Gabi Diesel, die Wirtin der Gaststätte Redener Hannes, bringt Wasser und Bier, Kaffee und Kuchen, nimmt zwischendrin immer wieder Bestellungen auf. Es ist mächtig Leben in der Bude.