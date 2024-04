Nabu-Vorsitzender der ersten Stunde Naturschützer aus Überzeugung

Die vergangenen Tage und Wochen hat Peter Treitz sein Wirken vermehrt in sein Arbeitszimmer in seinem Stennweiler Eigenheim verlegt –- auch, wenn er am liebsten in der Natur unterwegs ist. Die Konzentration auf seinen Schreibtisch hat einen guten Grund: Neben seinem eigenen halbrunden steht an diesem Freitag nämlich ein weiterer, runder Geburtstag ins Haus: Die Nabu-Ortsgruppe Schiffweiler feiert im evangelischen Gemeindezentrum in Landsweiler-Reden ihr 50. Jubiläum (wir werden berichten).