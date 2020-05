Schiffweiler Schiffweiler Gemeinderat einigt sich auf Kompromiss bei Nutzung der Sportstätten. Planungen für Einkaufsmarkt kommen voran.

Einstimmig hat der Gemeinderat den Jahresbericht des Ordnungsamtes zur Kenntnis genommen, in der die Fachdienststelle über die erfassten Ordnungswidrigkeiten in verschiedenen Bereichen ebenso informiert wie über die Feuerwehrstatistik und die personelle Besetzung des Amtes. Weitere Fragen beantwortete Amtsleiter Hans-Joachim Beyer in der Sitzung. Fast auf den Tag vor einem Jahr, am 29. Mai 2019, hatte der Schiffweiler Gemeinderat beschlossen, eine so genannte semi-stationäre Messanlage zur Verkehrsüberwachung anzumieten. Diese Entscheidung hat der Rat am Mittwoch wieder aufgehoben, nachdem die Software in dem betreffenden Gerät von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTA) nicht zugelassen wurde und das Saarländische Verwaltungsgericht daraufhin den Einsatz der Anlage untersagte. Als Alternativlösung will die Gemeinde Schiffweiler ein ähnliches Geräte bei einem anderen Hersteller beziehen, das im Saarland zugelassen ist.