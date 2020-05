Gemeinde Schwalbach : Vor allem in Kirchbergschule wird investiert

Schwalbach Warum die Gemeinde trotz Corona einen Doppelhaushalt beschlossen hat – und wo investiert wird.

Warum ein Doppelhaushalt, wenn wegen Corona sowieso vieles unsicher ist? Der Grund liegt in der Finanzierung der Investition „Erweiterungsbau an der Kirchbergschule“, erläutern Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer und Kämmerer Uwe Pohl im Gespräch mit der SZ. Die Summe von rund 3,1 Millionen Euro sei in drei Haushalten abgebildet, so habe man Planungssicherheit. Diese Maßnahme bilde den Schwerpunkt.

Dem Verwaltungschef zufolge wird in den zwei Jahren in allen Gemeindebezirken investiert. So zum Beispiel in Straßensanierungen oder auch in den fortlaufenden Hochwasserschutz. Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Gemeindebauhofes finden sich im Haushalt ebenso wieder wie Mittel für die Feuerwehr Hülzweiler (ein neues Löschgruppenfahrzeug soll her). Die ersten Planungskosten für den Großwaldpark sind vermerkt, auch die energetische Sanierung des Kindergartens Derlen oder der Laurentiusschule Hülzweiler und vieles mehr.