Einsatz wegen Abbrennen von Grünschnitt : Feuerwehr Kirkel musste ausrücken

Die Limbacher Wehr wurde wegen Rauch am Wald alarmiert. Foto: Kai Dörner/Feuerwehr Kirkel

Limbach Weil ein Gartenbesitzer Grünschnitt abbrannte, war am Samstagmittag, 30. Mai, die Feuerwehr Kirkel im Einsatz. Der Löschbezirk Limbach sei gegen 13.15 Uhr unter dem Stichwort „Kleinbrand“ in den Bierbacher Weg in Limbach alarmiert worden, teilte die Wehr weiter mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ Redaktion