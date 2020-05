Kommunalpolitik Schiffweiler : Ortsrat einigt sich auf Areal für Markt

Schiffweiler Nach langem Suchen ist ein Gelände in Schiffweiler gefunden. Pandemie beschäftigt die Verwaltung weiter intensiv.

Zu Beginn der Sitzung des Ortsrates Schiffweiler informierten Bürgermeister Markus Fuchs und Ortsvorsteher Dominik Dietz die Ortsräte über die derzeitige Situation in der Corona-Pandemie. Aktuell seien 35 Personen positiv auf das Virus getestet, 85 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Kita in Stennweiler musste wieder geschlossen werden, nachdem eine Erzieherin positiv getestet wurde und wird voraussichtlich am Mittwoch, 27. Mai, öffnen. 27 Personen, die mit der Erzieherin in Kontakt waren, sind in Quarantäne. Kitas, die während des Shutdowns nur eine Notbetreuung bieten konnten, wurden vor einer Woche wieder hochgefahren. In einer Vormittags- und Nachmittagsschicht können derzeit pro Gruppe zehn Kinder unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften betreut werden. Die Gemeindeverwaltung hat bereits vor zwei Wochen die Arbeiten in vollem Umfang und Besatzung aufgenommen, aus Sicherheitsgründen mit eingeschränktem Publikumsverkehr. Die Mitarbeiter des Bauhofs arbeiten in zwei Schichten und sind mit Instandsetzungsarbeiten, unter anderem an Spielplätzen und am Friedhof, ausgelastet. Wenn die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind, werden die Hallen in der Gemeinde wieder geöffnet. Doch werden nicht sofort alle Sportarten, zum Beispiel Handball, möglich sein.