DRK-Kreisverband half beim Testen : 350 Dienststunden leisteten die Helfer ab

Landsweiler-Reden Mehr als 1 200 Abstriche im Covid19-Testzentrum im Landkreis Neunkirchen mit Unterstützung des DRK.

Das Covid19-Testzentrum des Landkreises Neunkirchen in der Seminarhalle in Ottweiler wurde wegen der Verwendung der Halle als Notversorgungszentrum Anfang April in die Bohrhalle in Landsweiler-Reden verlegt. Zum 15. Mai wurden die Testungen durch das Testzentrum im Landkreis Neunkirchen dann gänzlich eingestellt.Die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Kreis Neunkirchen zuletzt stark gesunken.