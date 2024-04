Ortsrat Stennweiler Fußweg und Spielplatz beschäftigen Ortsrat Stennweiler

Der Wunsch bestehe durchaus, bestätigte auch CDU-Fraktionssprecher Tobias Wiederhold, zumal dann die vorhandenen Parkplätze im Bereich der Lindenhalle auch von Besuchern der Gastronomie in der Ortsmitte genutzt werden könnten. „Aber macht es Sinn, durch das vorhandene Sumpfgebiet für viel Geld einen neuen Weg anzulegen“, fragte die Ortsvorsteherin in die Runde, „oder genügt auch ein Trampelpfad hinter der Kita vorbei?“ Man müsse sich im Ortsrat einig sein, was man wolle, befand CDU-Mann Wiederhold, und erst dann könnten Angebote eingeholt werden. Ortsvorsteherin Baltes wird als nächstes Kontakt mit dem Gemeindebauamt aufnehmen, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.