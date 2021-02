Es kann los gehen : Grünes Licht für Lebensmittelmarkt in Schiffweiler

Schiffweiler Die Baugenehmigung ist erteilt. Jetzt kann es losgehen.

Der Standort stellt eine zentrale Basis zur Versorgungssituation in der Gesamtgemeinde dar, denn in den Ortsteilen Stennweiler und Schiffweiler konnten erhebliche Kaufkraftabflüsse nachgewiesen werden. Die erteilte Baugenehmigung stellt daher für das Ziel einer ausgewogenen und wohnungsnahen Versorgung einen maßgeblichen und wichtigen Schritt dar, so heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter. Der Verbrauchermarkt, dessen Mieter die Edeka Handelsgesellschaft Südwest sein wird, wird eine Auswahl von rund 19 000 Artikeln und somit ein umfangreiches Lebensmittelangebot für die Bevölkerung in und um Schiffweiler herum bieten. Zudem wird die Edeka Handelsgesellschaft Südwest circa 50 neue Arbeitsplätze schaffen.