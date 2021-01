Möglicherweise Drahtstücke in Linzerartikeln und Feinbackwaren : Edeka ruft einige Backwaren zurück

Offenburg Aufgrund eines Fehlers beim Lieferanten der Haselnüsse könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt Drahtstücke in den Produkten befinden.

Wegen möglicher Drahtstücke in Linzerartikeln und Feinbackwaren mit Haselnüssen ruft Edeka Südwest vorsorglich die entsprechenden Produkte der K&U-Bäckereigruppe zurück. Die Waren seien in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Südhessen und Teilen von Bayern verkauft worden, teilte Edeka Südwest am Freitag mit. Sie wurden in den Verkaufsstellen der Bäckereigruppe sowie an Bäckerei-Bedienungstheken und in Lebensmittelmärkten von Marktkauf, Edeka und nah & gut angeboten. Zu der Bäckereigruppe gehören K&U, Marktbäckerei und Bäckerhaus Ecker.