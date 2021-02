Grundschule Schiffweiler : Saubere Luft für Schiffweiler Schulen

Schiffweiler Zur Reduzierung von Viren und Bakterien wurden in alle Schulen der Gemeinde so genannte Luftentkeimungssysteme installiert.

Als erste Gemeinde im Landkreis hat die Gemeinde Schiffweiler ihre Schulen mit einem Luftentkeimungssystem ausgestattet. Auf Empfehlung der Unternehmensberatung Profiteam, einem Partner des TÜV Saar, und nach einer Testwoche, wurden 30 Geräte in den Schulen von Schiffweiler (14), Heiligenwald (acht) und Landsweiler-Reden (acht) angeschafft und jetzt installiert. Von den Kosten in Höhe von 141 000 Euro (4700 Euro pro Gerät) übernimmt das saarländische Innenministerium auf Zusage von Minister Klaus Bouillon 90 000 Euro (3000 pro Gerät). Mit dieser Maßnahme wird ein Präsenzunterricht nach dem Lockdown, der am 15. Februar enden soll, in Schiffweiler wahrscheinlicher.

Das kombinierte Luftentkeimungs- und Beleuchtungssystem reduziert nach Angaben des Herstellers bis zu 99,9 Prozent von schädlichen Viren und Bakterien aus der Raumluft. Eine ultraviolette Strahlung sorgt für den Reinigungseffekt. Diese wirkt direkt auf Mikro-Organismen ein und schädigt deren DNA-Struktur. Dabei wird belastete Luft in das Gerät angesaugt, an der hochwirksamen UV-C-Strahlung vorbeigeführt und danach gereinigt wieder in den Raum entladen. Es sorgt, ohne chemische Zusätze und giftiges Ozon, auf diese Weise für verbesserte Luft in den Unterrichtsräumen. Die Geräte arbeiten extrem leise, werden ohne großen Aufwand an Wänden oder Decken montiert und an vorhandene Steckdosen angeschlossen.