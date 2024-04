Resümee nach einem halben Jahrhundert Naturschutzarbeit Schiffweiler: Die Natur braucht ein schnelles Handeln

Da hätte Landrat Sören Meng vielleicht doch besser vorher mit der Ehefrau von Peter Treitz telefonieren sollen. Denn das Buch, das er dem Gründer der Nabu-Ortsgruppe Schiffweiler zum Vereinsjubiläum überreichen wollte, war dann doch keine Überraschung für den Vorsitzenden. Aber die beiden Herren nahmen es mit Humor, Treitz freute sich über das Präsent, das bereits in seinem Regal steht. Er habe, wie er erklärte, durchaus Verwendung dafür. Auch sonst zeigte sich der Naturschützer aus Überzeugung während der Jubiläumsfeier gut gelaunt und erlaubte es Landrat Meng, entgegen der Tagesordnung gleich zu Beginn des offiziellen Teils das Wort zu ergreifen. „Peter Treitz steht für ein halbes Jahrhundert unermüdlichen Einsatz für den Naturschutz in Schiffweiler, aber auch im gesamten Landkreis. Seine Arbeit hat Früchte getragen. Wer sich als Kind intensiv mit der Natur auseinandersetzt, wird das in sein späteres Leben mitnehmen“, so Meng.