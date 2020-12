Zwei Preise eingeheimst : Zwei Preise für Jugendmusical

Das „#vollamok“-Ensemble mit dem Leitungsteam Sibille Sandmayer (stehend rechts) und Jennie Kloos (kniend links). Foto: FAbian Kleer/Fabian Kleer

Ottweiler/Waldmohr „#vollamok“ des Waldmohrer Theatervereins Spieltrieb mit Musik der Ottweiler Komponistin Jennie Kloos hat zwei große Kulturpreise abgestaubt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sibille Sandmayer

Im September vergangenen Jahres war Welturaufführung, bis heute hat es bereits zwei Preise für das Jugendmusical „#vollamok“ des Theatervereins Spieltrieb gegeben. Darauf ist nicht nur der Waldmohrer Verein unter Vereinsgründerin und Regisseurin Sibille Sandmayer stolz, genauso stolz macht es die in Ottweiler lebende Komponistin des Musicals: Jennie Kloos. Beim Wettbewerb „KultDing“ 2020 der Lottostiftung Rheinland-Pfalz gewann das Musical über einen Amoklauf an einer Schule den dritten Preis. „Zum KultDing gehören neben dem Geldpreis der Lotto-Stiftung auch handgefertigte Trophäen der Jugendkunstschule Cochem-Zell und professionelle Imagefilme der TomTom PR Agentur“ erläutert Frank Zwanziger, Geschäftsführer der Lotto-Stiftung. So war damals ein Filmteam der Koblenzer PR-Agentur auch nach Ottweiler gekommen, um dort mit den Darstellern und der Komponistin Eindrücke aus der Produktion zu drehen. „Die Jury fand es faszinierend, wie aus diesem sensiblen und traurigen Thema ein Musical gemacht wurde“, sagt der Juryvorsitzende und Kulturstaatssekretär a.D. Walter Schumacher. „Wir fanden es beeindruckend, wie dieses Musical von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit Sibille Sandmayer und Jennie Kloos entwickelt und umgesetzt wurde.“

Wie stolz sie sind, das sieht man den Darstellern an, die in den Interviews über die Entwicklung ihres Stückes und was sie alles dafür investiert haben, erzählen. Das Musical „#vollamok“ ging den Darstellern durch seine realitätsnahe Umsetzung und den eigenen Erfahrungen, die zu einer Story umfunktioniert wurden, sehr nah. Zwölf Jugendliche brachten das Musical „#vollamok“ im Herbst 2019 vier Mal auf die Bühne in Rheinland-Pfalz und Wiebelskirchen. Die Jugendlichen wussten nicht nur mit ihren schauspielerischen Leistungen zu glänzen, sondern auch mit teils selbst getexteten Liedern und mit ihren Stimmen. Inhaltlich thematisiert das Musical einen Amoklauf in einer Schule, das Stück spielt durchweg in einem Klassenzimmer.

Da aufgrund der Corona-Pandemie keine zentrale Preisverleihung stattfinden konnte, überbrachte Stiftungs-Geschäftsführer Frank Zwanziger die Preise den Verantwortlichen der drei Projekte, die im Vorfeld aus einer Vielzahl von Bewerbungen von einer hochkarätigen Jury ausgewählt wurden. Der dritte Platz beim KultDing ist mit 1500 Euro dotiert.

Frank Zwanziger (Lotto-Stiftung) und Sibille Sandmayer bei der Preisübergabe. Foto: Fabian Kleer

Maxine Staut als Lissy. Foto: Fabian Kleer