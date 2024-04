Mit zwei Baucontainern Wie Ottweiler ein großes Tauben-Problem löst

Zweimal klopfen an der Tür. Kurz abwarten, erst dann tritt Tatjana Linn in die Wohnung ihrer gefiederten Zöglinge ein, gefolgt von drei Gästen. Aufgeregt flattern ein paar Tauben im Container herum. So viel Besuch sind sie nicht gewohnt. Einige steuern vorsichtshalber das Flugloch an und verschwinden nach draußen. Ihre Scheu kommt nicht von ungefähr. Die eine oder andere wird bereits schlechte Erfahrungen mit Zweibeinern gemacht haben. „Tauben sind missverstandene Tiere“, sagt Linn.