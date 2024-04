Frühlingsempfang Ottweiler: Genossen stimmen sich auf Wahl ein

Zwei Monate vor dem Wahlsonntag war der Frühlingsempfang des SPD-Ortsvereins Steinbach am Freitagabend ein willkommener Anlass auch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu betreiben und Zielvorstellungen zu benennen. Das war auch kaum anders zu erwarten, aber alles blieb sachlich und respektvoll. So wie bei MdB Christian Petry, der einen Wechsel vom Bundestag ins EU-Parlament anstrebt und mit Blick auf die Europawahl in einem kurzen Grußwort klarstellte: „Die Demokraten müssen in Europa die Mehrheit behalten, die anderen wollen das kaputtmachen.“ Oder bei Sören Meng, der Landrat bleiben möchte und unter anderem auf den Ausbau des Katastrophenschutzes im Kreis hinwies, von dem auch die Feuerwehren in den Kommunen profitieren würden. Ein dickes Lob hatte Meng für die Steinbacher Dorfgemeinschaft, die immer wieder zeige, wie lebendig ein Ort sein kann. Hier werde nicht lamentiert, sondern angepackt, befand der Landrat. Und zu guter Letzt auch bei Fabian Scheidhauer, der als Ortsvorsteher und SPD-Vorsitzender auch in den nächsten fünf Jahren Akzente in seinem Heimatort setzen möchte. Er listete eine ganze Reihe von Maßnahmen auf, die in der Vergangenheit in Steinbach umgesetzt wurden, nannte aber auch einige Wünsche, die unerfüllt geblieben sind. Der SPD-Chef gab sich „optimistisch, dass wir am 9. Juni in Steinbach ein gutes Ergebnis einfahren werden“.