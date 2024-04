Produktionshalle am Bahnhof Ottweiler Nach nächtlichem Großbrand in Ottweiler – Polizei geht von Brandstiftung aus

Ottweiler · In der Nacht auf Sonntag stand eine Produktionshalle am Bahnhof Ottweiler in Flammen. Der Brand beschäftigte die Feuerwehr bis in den Vormittag. Die Polizei geht nun von Brandstiftung aus und hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können.

08.04.2024 , 15:02 Uhr

Foto: Brandon-Lee Posse

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen