Besuch aus der JVA Nicht so wie in der Gangster-Serie

„Jetzt ist die beste Zeit eures Lebens, und die solltet ihr in Freiheit verbringen. Dafür ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen und einen guten Schulabschluss zu machen, mit dem ihr eure Zukunft so gestalten könnt, wie ihr es wollt.“ Weise Worte eines Anfang 20-Jährigen. M. hat die bittere Erfahrung machen müssen, für seine falschen Entscheidungen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt zu werden. Weil er vor vier Jahren mit Drogen gedealt und einen anderen Menschen fast getötet hat, ist er voraussichtlich noch bis November dieses Jahres in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ottweiler inhaftiert. An der Anton-Hansen-Schule in Ottweiler berichtete er Schülern von seinen Erfahrungen, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.