Ausstellung im Landratsamt „Mit Haltung und großer Menschlichkeit“

Nun kommen sie also doch noch zu ihrem Recht. Im Landratsamt. Jene Werke Seiji Kimotos nämlich, die bisher eher selten oder sogar noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren. „In den großen Ausstellungen meines Mannes im Landtag und in der städtischen Galerie konnten nicht alle berücksichtig werden“, ließ Ursula Kimoto die Gäste der Eröffnung im historischen Sitzungsaal an der Vorgeschichte teilhaben. Einige Plastiken und Wandobjekte blieben zurück in Wiebelskirchen. „Beim Gang durchs Haus“ habe sie eine Art Traurigkeit der „vergessenen“ Kunstwerke empfunden. „Ich musste mich entschuldigen“ und Besserung geloben, erzählte die Witwe mit leisem Humor. „Das ändern wir“, versprach sie – und fand mit Landrat Sören Meng, seinem Team und Nicole Nix-Hauck, Leiterin der Städtischen Galerie Neunkirchen, tatkräftige und kompetente Verbündete.