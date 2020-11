Fußball in der Zwangspause : Zwangspause passt Trainer nicht

Steinbach Fußball-Saarlandliga: Boris Becker von der FSG Ottweiler/Steinbach hofft darauf, bald wieder das Training zu starten.

Am 4. Oktober hat die FSG Ottweiler/Steinbach in der Fußball-Saarlandliga ihr letztes Punktspiel bestritten. Danach hatte der aktuell Vorletzte laut Saisonplan ein spielfreies Wochenende. Und eine Woche später wurde das Liga-Heimspiel gegen Köllerbach wegen eines Corona-Verdachtsfalls abgesetzt, ehe die gesamte Saarlandliga ab dem 23. Oktober in die Corona-Zwangspause geschickt wurde. Mit fünf Niederlagen und lediglich vier Punkten aus sieben Spielen ist die bisherige Bilanz des Ottweiler Saarlandligisten eher durchwachsen. Begonnen hatte die Saison für die Steinbacher mit einer 2:3-Niederlage in Schwalbach. Im ersten Heimspiel kam die FSG eine Woche später nicht über ein 0:0 gegen den FC Homburg 2 hinaus, aber es war der erste Saisonpunkt. Es folgten zwei deutliche Niederlagen mit zusammen neun Gegentoren in Quierschied (2:5) und zuhause gegen den SV Saar 05 (1:4). Als dann aber ein 2:1-Sieg bei Rotweiß Hasborn gelang, schien das die Wende zum Guten zu sein.