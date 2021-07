Antisemitismus : Staatsschutz ermittelt wegen antisemitischer Schmierereien

Unbekannte haben in Wemmetsweiler mit dem Schriftzug „Jude“ eine Hauswand beschmiert. Das Malen des Davidsterns überforderte den oder die Täter offenbar. Foto: Maria Boewen-Dörr

Wemmetsweiler (bd). Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem Schriftzug „Jude“ die Frontseite eines ehemaligen Geschäftshauses in der Mühlenstraße in Wemmetsweiler verunstaltet. Auf den drei Schaufenstern sollten wohl drei nicht besonders gut gemalte Davidsterne die üble Gesinnung unterstreichen.

Von Maria Boewen-Dörr