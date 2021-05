Unter Drogeneinfluss : 25-Jähriger bedroht Passanten in Merchweiler mit Messer

Merchweiler Der aggressive junge Mann griff auch die Polizei an. Und die Schwester mischte sich auch noch ein.

Ein 25-jähriger Mann ist am Samstag in Merchweiler mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Laut Polizeimitteilung war der Mann stark betrunken und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, als er am späten Nachmittag durch die Raßweilerstraße lief. Grundlos trat er gegen einen Zeitungsstapel, den ein Zeitungsausträger neben seinem Fahrzeug zur Zustellung bereitgestellt hatte. Der Stapel fiel um, die Zeitungen verteilten sich auf der Straße. Das weckte bei dem jungen Mann offenbar Aggressionen, so heißt es weiter. Er zog plötzlich ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte den Zeitungsausträger damit. Auch weiteren Passanten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, hielt er das Messer vor. Dann flüchtete er. Mittlerweile, um 17.40 Uhr, war jedoch die Polizei alarmiert und vor Ort. Sie konnte den Mann wenig später in Tatortnähe festnehmen. Der 25-Jährige leistete aggressiven Widerstand, wurde dann aber mittels körperlicher Gewalt von den Beamten gefesselt. Während der Festnahme mischte sich auch die Schwester des Beschuldigten ein und griff die Polizeibeamten ebenfalls körperlich an. Auch sie musste fixiert werden. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 25-Jährige wurde zur Polizeidienststelle Neunkirchen gebracht. Dort fanden die Beamten zwei Messer und Betäubungsmittel bei ihm. Zur Feststellung seiner Schulfähigkeit musste er eine Blutprobe abgeben.