Polizei sucht Zeugen : Hakenkreuze, Schriftzüge und Parolen am BBZ St. Ingbert

Hakenkreuze, Schriftzüge und Parolen am BBZ St. Ingbert

St.Ingbert An der Willi-Graf-Schule (BBZ St. Ingbert) ist es zu Schmierereien und Graffitis von Zeichen verfassungswidriger Organisationen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag, 14. November, diverse Hakenkreuze, Schriftzüge und Parolen im Umfeld der Willi-Graf-Schule (BBZ St. Ingbert) gesprüht. Die Tat geschah gegen 23 Uhr an der Fassade und einer Fensterreihe des unteren Stockwerkes der Schule in der Johann-Josef-Heinrich-Straße.