Erinnerung an Tote durch Krieg und Gewalt : Volkstrauertag nur mit stillem Gedenken

Am Kriegerdenkmal in der Albert-Weisgerber-Allee in St. Ingbert werden der Oberbürgermeister und die Ortsvorsteherin am Volkstrauertag ohne Öffentlichkeit einen Kranz niederlegen. Foto: Michael Haßdenteufel

St. Ingbert Der Volkstrauertag findet in diesem Jahr am Sonntag, 15. November, statt. Das Datum variiert, festgelegt ist, dass der Gedenktag zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag stattfinden soll. Normalerweise gibt es zu dieser Zeit Gedenkveranstaltungen auf Friedhöfen und öffentliche Kranzniederlegungen.

In diesem Jahr werden lediglich die Ortsvorsteher der St. Ingberter Stadtteile Kränze auf den Friedhöfen niederlegen – und das ganz ohne Öffentlichkeit. Diese Regel für ein stilles Gedenken am Volkstrauertag hatten die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher zu Beginn des Monats im Zuge der verschärften Corona-Auflagen gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Ulli Meyer getroffen.

Der OB selbst und die Orstvorsteherin von St. ingbert-Mitte, Irene Kaiser, werden am Sonntagmorgen um 9 Uhr einen Kranz am Kriegerdenkmal in der Albert-Weisgerber-Allee niederlegen. „Das sind normalerweise recht große Festlichkeiten. In diesem Jahr werden die Kranzniederlegungen lediglich von ein bis zwei Personen durchgeführt“, sagt Stadtpressesprecher Florian Jung. Die sonst teilnehmenden Vereine wie die freiwillige Feuerwehr, die Bergkapelle und Vertreter der Stadtverwaltung sind von den Feierlichkeiten ebenso ausgeschlossen wie die Bürger. Grund sei die Ansteckungsgefahr mit Corona bei öffentlichen Veranstaltungen.