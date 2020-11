Neunkircher Kolumne: Ach was! : Premiere für den Schnupfentag

Gestern war mein erster Schnupfentag. Kein Husten, kein Halsweh, aber die Nase lief und lief. Beim Sprechen – so nasal, Sie wissen schon – war es nicht mehr zu leugen. Der erste Schnupfen des Herbstes 2020 war da.

Meine ansonsten putzmuntere Großnichte durfte also mit ihrer Schniefnase nicht in die Kita. Und weil ihre Mama nicht bei jedem kleinen Schnupfen zu Hause bleiben kann, sprang die Großtante ein, die zum Glück einen arbeitsfreien Tag hatte. „Frische Luft tut gut,“ sagte die Großtante zur Großnichte. Und: „Unseren ersten Schnupfentag verbringen wir deshalb heute im Zoo.“ Bei schönstem Herbstwetter ging es in die Landeshauptstadt, denn im Neunkircher Zoo waren wir erst kürzlich in der Vorschnupfenzeit. Nicht ganz unerwartet übten die Spielplätze eine mindestens genauso große Anziehungskraft aus wie die Gehege von Kattas, Muntjaks und des Kasuars.