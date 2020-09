SZ-Telefondoktor : Hat mein Kind Schnupfen oder Corona?

Saarbrücken Seitdem mein Kind die Kita besucht, ist es ständig krank. Von einem Infekt rutscht es in den nächsten. Fast ständig läuft die Nase, der Husten kommt immer wieder. Ist es normal, dass mein Kind stets krank ist?

Die beruhigende Nachricht vorab: Sobald Kinder in eine Gemeinschaftseinrichtung kommen, sind sie ständig krank. Das ist bei fast allen Kindern so, völlig normal und sogar gut. Weil durch die Vielzahl der kleinen und größeren Infekte das Immunsystem trainiert wird. Normal sind bis zu 13 Infekte pro Jahr. Sie müssen sich als Eltern also keine großen Sorgen machen. Vor allem nicht, solange Folgendes zutrifft: Ihr Kind macht – trotz laufender oder verstopfter Nase und Husten – einen unbeschwerten Eindruck. Ihr Kind hat kein Fieber. Die Symptome klingen nach drei Tagen wieder ab. Wegen Covid-19 sollten Sie auf folgende Symptome achten: Ihr Kind ist erschöpft und müde, macht einen richtig kranken Eindruck. Ihr Kind hat Fieber und Husten. Ihr Kind klagt über Bauchschmerzen (mit oder ohne Durchfall und Erbrechen). Wenn Sie diese Symptome bei Ihrem Kind beobachten, behalten Sie Ihr Kind zu Hause, und rufen Sie Ihren Kinder- und Jugendarzt an, um einen Untersuchungstermin zu vereinbaren.