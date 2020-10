Neue Corona-Regelung für Kitas und Schulen im Saarland : Kinder mit Schnupfen müssen 24 Stunde zu Hause bleiben

Wer Erkältungsanzeichen hat, muss zur Beobachtung einen Tag zu Hause bleiben. Erst wenn die Symptome nicht schlimmer werden, ist ein Besuch in Kita und Schule wieder erlaubt. Die neue Regelung gilt ab sofort.

Kinder mit leichten Erkältungssymptomen dürfen vom heutigen Montag an vorsorglich nicht in die Kita oder in die Schule und müssen mindestens 24 Stunde zur Beobachtung zu Hause bleiben. Das sehen neuen Regelungen der Landesregierung vor, die die ältere Vorschriften ersetzen. Das Merkblatt „Umgang mit Krankheitsanzeichen bei hohen Infektionszahlen“ wurde im Internet veröffentlicht.