Kolumne Unsere Woche : Den Corona-Sommer verschlafen?

Unser Autor wendet sich in seiner neuesten Kolumne der Pandemielage im Kreis Neunkirchen und dem neuen „Lockdown“ ab kommenden Montag zu.

Großes entsteht im Kleinen. Ein Spruch, den so gut wie jeder Saarländer kennt. Schließlich wirbt das Bundesland seit mehreren Jahren mit diesem Slogan. Und auch in Corona-Zeiten scheint dieser kleine, fast belanglos wirkende Satz, nicht weniger an seiner breiten Bedeutung verloren zu haben. Es reicht schließlich schon eine kleine Unachtsamkeit, ein kurzes „es mal nicht so genau mit den Regeln nehmen“ und schon kann eine der kleinsten Schöpfungen der Natur – eine scheinbar zufällige Folge von Nukleinsäuren - größtmögliches Unheil anrichten. Oder einen ganzen Landkreis binnen kurzer Zeit in ein Risiko-Gebiet verwandeln.