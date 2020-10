Schüler und Kita-Kinder müssen bei leichter Erkältung 24 Stunden zu Hause bleiben : Eltern im Saarland sauer wegen Schnupfen-Regel

Saarbrücken Schüler und Kita-Kinder mit leichter Erkältung müssen jetzt 24 Stunden zu Hause bleiben. Das Ministerium verweist auf steigende Corona-Zahlen.

Das Bildungsministerium hingegen bittet die Eltern um Verständnis. Wegen der stark angestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen im Saarland in den vergangenen Tagen habe man kurzfristig reagieren müssen, sagt ein Sprecher. In der aktuellen Phase der Pandemie sei „äußerste Vorsicht geboten“. Der Saarbrücker Kinderarzt Werner Meier, der als Landeschef des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) am „Schnupfen-Papier“ beteiligt ist, sieht das ähnlich. „Ich sehe ein, dass das für Eltern sehr schwierig ist. Aber wenn wir in einen totalen Lockdown müssen, wird es noch schwieriger“, warnt er.