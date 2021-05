Gemeinderat Illingen : König: Mehr für Menschen mit Handicap tun

Illingen Illinger Integrationsbetrieb Digitalisierungsservice hat sich finanziell nicht bewährt.

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in der Illipse ging es auch um den Eigenbetrieb Digitalisierungsservice – Integrationsbetrieb (DSI) der Gemeinde. Die Mitglieder des Gemeinderates hatten im November 2019 beschlossen, den Eigenbetrieb DSI aufzulösen und in den gemeindeeigenen Fachbereich 4 mit neuem Tätigkeitsfeld zu integrieren. In der Sitzung wurde die Endbilanz der Jahre 2017 bis 2019 dem Gremium durch den „besonderen Vorsitzenden“ Guido Jost (vom Gremium für diesen Zweck eigens ernannt) vorgestellt. Da es sich bei dem Eigenbetrieb DSI um einen dauerhaft defizitären Betrieb handelt, sind die zahlungswirksamen Verluste der Eigenbetriebsverordnung durch den Haushalt der Gemeinde auszugleichen. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2021 eingestellt und belaufen sich auf fast 104 921 Euro.