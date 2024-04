Basketball Oberliga-Macher des TVI tritt kürzer

Das Saarlandpokal-Finalwochenende in Völklingen lief für die Basketballer des TV Illingen überaus erfolgreich – um nicht zu sagen historisch. Gleich mit vier Mannschaften waren die Vikings beim Finalturnier vertreten, drei standen in den Endspielen – und der TV Illingen holte sich sowohl in der weiblichen U 16/U 18 als auch im U 14-Bereich den Titel.