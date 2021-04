Nach Morddrohung : Bürgermeister Armin König richtet eindringlichen Appell an Saarländer

Bürgermeister Armin König richtet eindringlichen Appell an Saarländer

Illingen/Berlin Illingens Bürgermeister Armin König (CDU) musste Bedrohungen gegen ihn am eigenen Leib erfahren, nun appelliert er an die Saarländerinnen und Saarländer: bei Gewalt und Hass nicht wegsehen, sondern helfen. Gemeinsam mit einem neuen Internetportal, das bedrohte Kommunalpolitikerinnen und -politikern unterstützen soll. Denn: „Es ist ein Trauma, wie ich noch keines erlebt habe", appelliert König.

„Ich kenne den Moment, wenn einer mein Leben bedroht. Ich kenne den Moment, wenn einer schreibt: ,Ich lege dich einfach wie ein dummes Schwein um.‘“ Illingens Bürgermeister Armin König (CDU) hat im vergangenen Jahr Morddrohungen erhalten und macht sich nun für Amtskollegen stark. Und er hat einen ganz persönlichen Appell an die Menschen im Saarland: „Ich bitte um Ihre Unterstützung, wenn Sie Hinweise auf Bedrohungen und Gewalt haben. Wenden Sie sich vertrauensvoll an die Polizei. Nehmen Sie keine falschen Rücksichten. Bedrohungen sind Straftaten.“

In der Nacht auf Mittwoch hat der CDU-Politiker sich in einer Nachricht an die saarländischen Medien gewandt und seine Unterstützung für ein neues Internet-Portal gegen Hass und Bedrohung gegenüber Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bekundet. „Stark im Amt“ wurde vom Deutschen Städtetag gemeinsam mit der Körber-Stiftung ins Leben gerufen und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier.