20. Ausgabe der Jazz-Reihe startet am 19. April Ehepaar Kleiß macht mit der Illinger Jazz Lounge doch weiter

Ein drittes Konzert ist noch in Planung für den Oktober. Den Abschluss der Reihe macht dann ein alter Bekannter: Jakob Manz war schon in der ebenfalls vom Ehepaar Kleiß kuratierten Reihe „Jazz am Schloss“ in Saarbrücken zu Gast, damals mit der Pianistin Johanna Summer. Jetzt kommt der junge Saxofonist am 4. November mit seinem The Jakob Manz Project in die Illipse, einem sehr energetischen Quartett. Kaum zu glauben, dass all dies um ein Haar nicht mehr stattgefunden hätte. Mit dem Illinger Kulturamt und dem Ehepaar Kleiß ist jetzt alles wieder in Butter. „Wir kamen nur mit diesem einen Mitarbeiter nicht zurecht. Mit der Zusammenarbeit insgesamt mit dem Amt sind wir sehr glücklich.“