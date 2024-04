Uchtelfangen feiert Kirmes Uchtelfangen: Der Hammer musste nachklopfen

Kurzfristig musste die Eröffnung der Kirmes in die Sport- und Kulturhalle verlegt werden. In diesem Jahr hätte das aufgrund der schlechten Witterung den Gästen keine Freude bereitet und die Musikinstrumente haben es auch nicht gerne, wenn sie nass werden. Denn ein musikalisches Trio, die Grey-Band mit Gerhard Bär (Bass), Peter Biehl (Mundharmonika) und Robert F. Walter (Gitarre), stand im Mittelpunkt, um das beliebte Patronatsfest einzuläuten. Zwischen den musikalischen Klängen gewährte Robert F. Walter einen Rückblick auf das, was seit der letzten Kirmes im Ort und in der Gemeinde so passiert ist.