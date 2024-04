Co-Working-Space statt Lurchi-Bücher Was nun im Haus Salamander in Illingen entstehen soll

Wer Interesse hat, Räumlichkeiten in der Immobilie am Standort Hauptstraße 48 in Illingen, Ortsmitte, zu mieten oder die Schaufenster als Werbeträger zu nutzen, kann sich mit Familie Meiser in Verbindung setzen. Die telefonische Erreichbarkeit: (01 52) 07 16 67 90 oder per E-Mail haus.salamander@gmail.com.