Ortsrat : Uchtelfanger Schiedsmann beschäftigten 180 Fälle in 43 Jahren

Ein kleines Dankeschön für den scheidenden Schiedsmann Elmar Schneider (Bildmitte). Links Olaf Wagner, rechts Stefan Maas. Foto: Boewen-Dörr

Uchtelfangen Ortsrat verabschiedet in seiner jüngsten Sitzung Elmar Schneider – Nachfolger in dem Ehrenamt wird Olaf Wagner.

Die kleine Tagesordnung hatten die Ortsratsmitglieder von Uchtelfangen in ihrer jüngsten Sitzung schnell abgehakt. Etwas mehr Zeit beanspruchte allerdings die Wahl einer Schiedsperson, weil in diesem Zusammenhang der noch amtierende Schiedsmann Elmar Schneider verabschiedet wurde. Beide Fraktionen würdigten seine Arbeit, die er seit 43 Jahren in den Dienst der Allgemeinheit stellte.

Ortsvorsteher Stefan Maas sprach von einer „reifen Leistung.“ Er stellte sein neutrales und souveränes Handeln heraus und bescheinigte ihm „Diplomatie, Menschenkenntnis und persönliche Autorität.“ Schneider selbst resümierte zufrieden seine Amtszeit und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen. Er habe zirka 180 Fälle in den 43 Jahren bearbeitet und die mit einer Erfolgsquote von fast 70 Prozent. Dies bedeute, dass diese Fälle außergerichtlich geklärt werden konnten.

Heutzutage überwiegten die Nachbarschaftsstreitigkeiten. Früher hätte er sich zusätzlich mit Beleidigungen und Handgreiflichkeiten beschäftigen müssen. Dass diese Fälle rückgängig geworden sind, erklärte er damit, dass nicht mehr so viele Kneipen im Ort geöffnet sind. Unterhaltsam war die Information über einen kuriosen Fall. Hierbei ging es um einen Apfel, der vom Baum des Nachbargrundstückes gepflückt und verspeist wurde. Danach wurde der Apfelkrotze wieder auf dem Nachbargrundstück entsorgt, was sich der Nachbar nicht gefallen ließ.

So wanderte der Apfelkrotze von einem Garten in den anderen, es kam zu Wortgefechten und Beleidigungen. „Zu guter Letzt konnte auch dieser Streit geschlichtet werden“, erzählte Schneider, der noch bis 30. Juni seinen Dienst verrichtet. Einstimmig gewählt wurde in der Ortsratssitzung sein Nachfolger. Es ist Olaf Wagner, der vom Direktor des Amtsgerichtes in sein Amt eingeführt und von ihm vereidigt wird. Maas wünschte ihm „viel Erfolg und immer eine glückliche Hand“ bei seiner neuen Aufgabe.

Einstimmig sprach sich das Gremium für die Vorfinanzierung des Spielgerätes „Blätterland“ durch das Ortsratsbudget aus, damit das Spielgerät schneller zur Verfügung steht. Ansonsten müsste abgewartet werden, bis der Gemeindehaushalt genehmigt ist und damit sei vor Juli nicht zu rechnen. Da aber auf dem geplanten Standort auf dem Spielplatz „Trieschheck“ ein Spielgerät aus technischen Gründen entfernt werden musste, wollten die Mitglieder des Ortsrates, dass zeitnah Ersatz zur Verfügung steht. Einstimmig das Votum für die Anlage eines weiteren Rasengrabfeldes mit weiteren 36 Rasengrabstellen. Maas informierte, dass die derzeitigen Bauarbeiten auf dem Friedhof im Zusammenhang mit dem Anlegen eines Urnenbeetfeldes stehen. Der Ortsvorsteher teilte mit, dass nach Pfingsten die Hallen in der Gemeinde wieder für den Trainingsbetrieb der Vereine geöffnet werden.