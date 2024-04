Gerste - ein fast vergessenes Lebensmittel Graupen wachsen nicht auf Bäumen

Mit ein wenig Skepsis betrachtet Doris Müller das, was auf ihrem Teller liegt. Mit dem Besteck schiebt sie die bunte Mischung ein wenig auseinander. „Ich habe als Kind nie Graupen gegessen und auch in meine Küche haben sie es bis heute nicht einmal geschafft“, erzählt sie. Dann nimmt sie beherzt die Gabel in die Hand und der erste Happen Graupensalat landet in ihrem Mund. Sie kaut, dann lächelt sie. „Das schmeckt ja wirklich gut. Der Salat ist richtig erfrischend und knackig“, lobt sie und leert rasch den Teller. Doris Müller freut sich: „Jetzt kann meine Tochter zu Besuch kommen. Sie hat immer bei ihrer Oma im Allgäu Graupen gegessen und sich so gewünscht, dass ich auch welche mache“, verrät sie.